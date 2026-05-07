Lecce: contro la Juve Banda e Veiga recuperati

07 Mag 2026 - 14:02

Allenamento mattutino sul manto erboso del centro sportivo di Martignano per il Lecce di Eusebio di Francesco in preparazione della sfida di sabato sera con la Juventus. L'attaccante zambiano Banda e il terzino portoghese Danilo Veia hanno svolto parte del lavoro in gruppo, ma entrambi saranno disponibili contro i bianconeri. Solito lavoro differenziato per Berisha, Fofana, Gaspar e Sottil, tutti indisponibili. Anche l'israeliano Gandelman ha svolto un lavoro specifico, probabile panchina per lui. Il tecnico dei giallorossi dovrebbe riproporre il medesimo schieramento vittorioso sul campo del Pisa, ancora con Cheddira terminale offensivo. Solo panchina per Camarda, pronto a essere schierato nella parte finale di match. Prosegue, intanto, a ritmo frenetico la vendita dei tagliandi per la gara di sabato sera, per la quale si va verso l'ennesimo sold out stagionale al Via del Mare.

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