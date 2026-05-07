La Cremonese perde Baschirotto, stagione finita

07 Mag 2026 - 15:44

Si chiude con anticipo il campionato di Federico Baschirotto. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto il difensore della Cremonese, dopo l'infortunio rimediato nella sfida contro la Lazio, hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale. Un responso pesante, che di fatto mette fine alla stagione del centrale grigiorosso: i tempi di recupero per un problema muscolare di questa entità sono incompatibili con le ultime tre settimane di campionato e appare quindi molto improbabile rivederlo in campo prima della conclusione della stagione. Una tegola pesantissima per mister Marco Giampaolo, che perde uno dei punti di riferimento della retroguardia proprio nel momento decisivo dell'annata. Domenica allo Zini arriverà il Pisa per una gara che ha il sapore dell'ultima spiaggia nella corsa salvezza. La Cremonese, infatti, è chiamata a rincorrere il Lecce, distante quattro punti quando mancano ormai tre giornate al termine del torneo.

serie a
federico baschirotto
cremonese

Ultimi video

01:43
Loca striglia la Juve

Loca striglia la Juve

00:44
Gli ex Serie A in finale di Champions

Gli ex Serie A in finale di Champions

01:22
EL DESMARQUE VALDEBEBAS

Bufera Real Madrid: rissa con Tchouaméni, Valverde finisce in ospedale

01:43
Tutti pazzi per Grosso

Tutti pazzi per Grosso

01:37
Jashari, stagione nera

Jashari, stagione nera

01:43
Yildiz, talento appassito

Yildiz, talento appassito

01:32
Tutti vogliono Manna

Tutti vogliono Manna

01:25
Lukaku è tornato

Lukaku è tornato

01:57
L'importanza di Martinez

L'importanza di Martinez

01:50
È sempre Tikus show

È sempre Tikus show

00:39
Callegari: "Milan, ecco cosa farei con Leao"

Callegari: "Milan, ecco cosa farei con Leao"

01:10
Tutti ai piedi di Kvara: è da pallone d'oro?

Tutti ai piedi di Kvara: è da pallone d'oro?

02:58
DICH GROSSO 7/5 DICH

Grosso: "Obiettivo alzare i giri, motivazioni ne abbiamo molte"

01:38

Real, la petizione per cacciare Mbappé diventa un caso mondiale: il numero di firme è incredibile

00:58
Becca, il ricordo di Ferri

Becca, il ricordo di Ferri

01:43
Loca striglia la Juve

Loca striglia la Juve

I più visti di Calcio

DICH LOCATELLI DICH

Locatelli: "Nessun alibi. Non dobbiamo parlare, dobbiamo andare in Champions"

DICH FERRI SU BECCALOSSI DICH

Ferri ricorda Beccalossi: "Una persona umile, in campo aveva doti rare"

Scudetto made in Chivu

Inter, scudetto made in Chivu

Roma-Fiorentina 4-0: gli highlights

Roma-Fiorentina 4-0: gli highlights

Vlahovic uomo Champions

La Juve si aggrappa a Vlahovic

CLIP THURAM-CALHANOGLU PREMIO BIG MATCH 04/05 SRV

Thuram scatenato: "Esiste il premio per chi vince i big match?"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:34
Real, piove sul bagnato: infortunio shock per Mendy, carriera a rischio
17:29
Real Madrid nel caos: nuova rissa Valverde-Tchouaméni, l’uruguaiano in ospedale
17:21
Mondiali, anche Trump contro il caro-biglietti: "Nemmeno io pagherei quelle cifre"
17:16
Udinese: Karlstrom rinnova per due anni
17:03
Parma, ballottaggio Pellegrino-Elphege in attacco in vista della Roma