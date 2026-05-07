La Cremonese perde Baschirotto, stagione finita

Si chiude con anticipo il campionato di Federico Baschirotto. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto il difensore della Cremonese, dopo l'infortunio rimediato nella sfida contro la Lazio, hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale. Un responso pesante, che di fatto mette fine alla stagione del centrale grigiorosso: i tempi di recupero per un problema muscolare di questa entità sono incompatibili con le ultime tre settimane di campionato e appare quindi molto improbabile rivederlo in campo prima della conclusione della stagione. Una tegola pesantissima per mister Marco Giampaolo, che perde uno dei punti di riferimento della retroguardia proprio nel momento decisivo dell'annata. Domenica allo Zini arriverà il Pisa per una gara che ha il sapore dell'ultima spiaggia nella corsa salvezza. La Cremonese, infatti, è chiamata a rincorrere il Lecce, distante quattro punti quando mancano ormai tre giornate al termine del torneo.