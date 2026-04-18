Real in ansia per Asencio, ricoverato in ospedale: ha perso sei chili in pochi giorni

Real Madrid in apprensione per le condizioni di Raul Asencio. Il difensore, già assente nella sfida di martedì in Champions League a Monaco di Baviera contro il Bayern Monaco, è stato ricoverato in ospedale per accertamenti dopo il peggioramento della gastroenterite acuta di cui soffre. Il Real Madrid ha comunicato che Asencio è alle prese con un'ulcera esofagica e rimarrà ricoverato per essere sottoposto a trattamenti finché i sintomi non si attenueranno. Intanto si sta sottoponendo a esami per identificare il virus responsabile della gastroenterite. Il giocatore ha perso sei chili nel giro di pochi giorni.