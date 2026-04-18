Lazio: con il Napoli debutta il nuovo main sponsor, cifre e durata dell'accordo

18 Apr 2026 - 14:32
© sslazio

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Nuovo sponsor di maglia per la Lazio, che debutterà stasera in occasione della gara contro il Napoli: si tratta della piattaforma di Polymarket. L'accordo - fa sapere la Lazio in un comunicato - "oltre alla parte finale della stagione sportiva in corso, coprirà le stagioni 2026/2027 e 2027/2028, con opzione per la stagione 2028/2029. Il valore complessivo dell'intesa supera i 22 milioni di dollari, a cui si aggiungono bonus legati a performance e attivazioni". "Polymarket è un partner che interpreta il futuro, capace di leggere e analizzare i fenomeni con strumenti innovativi - le parole del presidente biancoceleste Claudio Lotito - Questo accordo rafforza il percorso di sviluppo internazionale della Lazio e conferma la volontà del Club di posizionarsi come una realtà sempre più moderna, aperta e competitiva nei nuovi scenari dello sport globale".

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