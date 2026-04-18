Nesta Elphege decisivo nel Parma: ma il suo nome non è un omaggio all'ex difensore

Nesta Elphege ha segnato il suo prima gol in Serie A nella sfida tra Udinese e Parma, portando in campo un nome che evoca leggende ma che, a differenza di quanto si possa pensare, non è un omaggio al celebre difensore Alessandro Nesta. Il centravanti francese di origini camerunensi, prelevato a gennaio dal Grenoble, al suo arrivo aveva chiarito subito l'equivoco: "Mio padre era un grande appassionato di Bob Marley e mi hanno spiegato che il mio nome è un tributo al secondo nome del cantante, Robert Nesta Marley".