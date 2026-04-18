Pisa, Hiljemark: "Iling Junior e Lorran fuori per scelta tecnica"

18 Apr 2026 - 16:16

Il tecnico del Pisa Oscar Hiljemark ha annunciato due assenze per scelta tecnica per la gara contro il Genoa, quelle di Iling Junior e Lorran. "Per far funzionare la nostra squadra non basta mettere insieme elementi dal grande potenziale individuale o giocatori forti tecnicamente, è fondamentale che tutti diano una mano in campo e si mettano a totale disposizione del gruppo. In questo momento ritengo che sia la decisione più giusta da prendere per gli equilibri della squadra”.

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