Pisa, Hiljemark: "Iling Junior e Lorran fuori per scelta tecnica"

Il tecnico del Pisa Oscar Hiljemark ha annunciato due assenze per scelta tecnica per la gara contro il Genoa, quelle di Iling Junior e Lorran. "Per far funzionare la nostra squadra non basta mettere insieme elementi dal grande potenziale individuale o giocatori forti tecnicamente, è fondamentale che tutti diano una mano in campo e si mettano a totale disposizione del gruppo. In questo momento ritengo che sia la decisione più giusta da prendere per gli equilibri della squadra”.