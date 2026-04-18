D'Aversa: "A Cremona guerra sportiva, il Torino non si fermi"

18 Apr 2026 - 15:35

"Contro la Cremonese sarà una guerra sportiva: loro lottano per non retrocedere, dobbiamo farci trovare pronti sia sul piano tecnico che su quello dell'atteggiamento": così il tecnico del Torino, Roberto D'Aversa, in vista della gara di domani sul campo dei grigiorossi di Marco Giampaolo. "La salvezza matematica non l'abbiamo ancora raggiunta, ma per una squadra come il Toro il minimo sindacale è andare a vincere a Cremona - spiega il tecnico granata in conferenza stampa - e dobbiamo fare il meglio possibile: non dobbiamo rallentare la nostra corsa". In difesa mancherà lo squalificato Ismajli, "So le caratteristiche di Maripan e Marianucci, a prescindere da chi giocherà siamo in sicurezza" risponde D'Aversa.

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