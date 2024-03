Razzismo, incontro Inter-Acerbi: attesa per la presa di posizione ufficiale del club

© Getty Images

In attesa che la Giustizia sportiva faccia il suo corso, dovrebbe arrivare nelle prossime ore la presa di posizione ufficiale dell'Inter in merito alla questione Acerbi. Dopo il comunicato di ieri, nel quale il club prendeva atto dell'esclusione del difensore dalla lista dei convocati dell'Italia per le due amichevoli negli Usa e del suo ritorno a casa e annunciava di conseguenza un confronto con lo stesso, il tanto atteso incontro potrebbe/dovrebbe essere avvenuto questa mattina. L'Inter intende ascoltare Acerbi (che sempre ieri ha dato la sua versione dei fatti, prima al ct Spalletti e poi davanti ai giornalisti al ritorno a Milano da Coverciano) e capire cosa sia realmente successo con Juan Jesus prima di prendere provvedimenti in merito. La posizione del club nerazzurro in tema di lotta al razzismo è sempre stata ferma e decisa: Fratelli del Mondo è non solo il motto, ma l'essenza stessa del club nerazzurro.