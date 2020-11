Ramos spaventa il Real: a rischio con L'Inter dopo il ko con la Spagna

ALLARME CHAMPIONS

Prima i due rigori sbagliati contro la Svizzera, poi l'infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo anzitempo contro la Germania nella serata dello storico 6-0 rifilato ai ai tedeschi. Insomma, la parentesi con la Spagna di Sergio Ramos non è stata granché positiva, per lo meno a livello personale, Il capitano del Real Madrid ha alzato bandiera bianca dopo aver avvertito un fastidio alla coscia destra e ora rischia di saltare non solo la sfida in Liga contro il Villarreal ma soprattutto quella in Champions contro l'Inter a San Siro di mercoledì prossimo, lasciando così a Zidane una difesa da affidare alla coppia Militao-Varane.

Nel post partita, il ct spagnolo Luis Enrique ha provato a tranquillizzare i madrileni: "Sergio è resistente, penso possa trattarsi di qualcosa di lieve. Non sembra un infortunio grave, ma solo i medici diranno di cosa si tratta. In ogni caso mi spiace per il club". Il capitano dei blancos verrà in ogni caso visitato al suo ritorno a Valdebebas.