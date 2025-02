Quanto guadagna un arbitro in Serie A? Gli italiani sul podio dei più ricchi d'Europa

In Italia, la retribuzione degli arbitri - come ricostruito da La Gazzetta dello Sport - è composta da tre elementi principali: un compenso fisso stabilito dal contratto con la FIGC, un gettone per ogni partita diretta (uguale per tutti i direttori di gara) e il rimborso spese. Complessivamente, considerando la direzione di circa 20 partite a stagione, un arbitro di Serie A può guadagnare intorno ai 160.000 euro annui. Questa cifra può variare in base al numero di partite arbitrate e ai ruoli ricoperti, come Quarto ufficiale o addetto al VAR, ognuno dei quali prevede un compenso specifico.