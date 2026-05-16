Internazionali: Svitolina supera Gauff in tre set e conquista il torneo femminile
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Elina Svitolina succede a Jasmine Paolini nell'albo d'oro del torneo femminile degli Internazionali di Roma. La tennista ucraina, numero 7 del seeding e 8 del mondo, ha superato in finale la statunitense Coco Gauff in tre set, 6-4 6-7 6-3, portandosi così a casa il titolo.
Per Svitolina, terza finale romana e terzo trionfo dopo i successi siglati nel 2017 e nel 2018 contro Simona Halep. Per Gauff, numero 4 del ranking Wta, è la seconda sconfitta consecutiva all'ultimo atto al Foro Italico, dopo quella dell'anno scorso con Jasmine Paolini.