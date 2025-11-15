Belgio, solo pari col Kazakistan in 10: i Diavoli Rossi mancano il match point

© Getty Images
Il Belgio deve rimandare l'appuntamento con la qualificazione diretta ai Mondiali 2026. I Diavoli Rossi di Rudi Garcia, privi degli infortunati Lukaku, De Bruyne e Courtois, non vanno oltre l'1-1 a Nur-Sultan contro il Kazakistan. Satpayev sblocca la gara al 9' per i padroni di casa, il Belgio trova il pari con Vanaken al 48'. Kazakistan in dieci dal 77' per il rosso a Chesnokov. Il Belgio resta in testa al gruppo J a +2 sulla Macedonia e martedì potrà completare l'opera battendo in casa il Liechtenstein già eliminato.