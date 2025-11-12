Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
criticato

Cristiano Ronaldo, bufera social per le parole su Georgina: "Gli uomini non si occupano della casa"

Cristiano Ronaldo a Piers Morgan: "Georgina si prende cura di casa e famiglia, gli uomini non possono occuparsene". Bufera social

di Stefano Fiore
12 Nov 2025 - 18:12

Cristiano Ronaldo ha scatenato una vera e propria bufera social con le sue controverse dichiarazioni sul ruolo della compagna, Georgina Rodríguez, rilasciate durante l'intervista a Piers Morgan Uncensored. Nonostante la conferma che il campione voglia portare Georgina all'altare (la donna della sua vita da quasi 10 anni), il focus della discussione è caduto sulla visione che Ronaldo ha della sfera domestica, definita da molti come anacronistica.

Le parole sul ruolo di Georgina: "Si prende cura della casa"

 Interrogato da Piers Morgan su cosa renda Georgina così speciale, Ronaldo è stato estremamente schietto e ha lodato la compagna per la sua devozione alla famiglia: "Ha tante cose buone che amo, credo sia unica nel modo in cui si prende cura di me, che è molto importante. Si prende cura della famiglia, si prende cura della casa, che richiede tanto lavoro".

La parte che ha generato maggiore indignazione è stata la successiva affermazione sul ruolo maschile: "Se lei volesse il contrario, io non ho intenzione di occuparmene. Gli uomini non possono occuparsene, onestamente".

La Bufera social: "Bambino non autosufficiente"

 Le parole di Ronaldo, che si è anche auto-definito "perfetto" nel corso dell'intervista, hanno diviso il popolo dei social. Molti hanno attaccato duramente l'attaccante dell'Al Nassr, affermando che con questa visione "si è dichiarato un bambino non autosufficiente". Altri hanno difeso le sue parole, sostenendo che si tratti di una scelta di vita personale della coppia, sottolineando l'autonomia economica di Georgina, libera di dedicarsi alla famiglia.

Georgina dice sì: pronto il matrimonio con Cristiano Ronaldo

1 di 34
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

cristiano ronaldo
georgina
bufera
social

Ultimi video

03:12
DICH CALVANI UNDER 21 DICH

Under 21, Calvani: "Polonia avversario molto forte"

00:50
MCH PALLADINO ATALANTA SITO MCH

Atalanta, primo allenamento per Palladino: "Parte tutto dalla testa"

03:25
DICH CARLO LIEDHOLM FIGLIO DICH

Carlo Liedholm: "Mio papà stile, fair play e classe"

02:48
DICH ANDREA MENGHIN PREMIO LIEDHOLM DICH

Andrea Meneghin al premio Liedholm: "Resta il suo approccio al mondo sport"

01:34
Verso il Mondiale 2026

Verso il Mondiale 2026

01:05
Ronaldo dice stop

Ronaldo dice stop

01:50
Domani Moldavia-Italia

Domani Moldavia-Italia

01:34
Pellegrini ritrovato

Pellegrini ritrovato

01:42
Quante spine per Conte

Quante spine per Conte

01:50
Yldiz, un 10 discusso

Yildiz, un 10 discusso

01:28
Juventus, nuovo Ceo

Juventus, Comolli nuovo Ceo

01:59
Un gol alla Lautaro

Inter, un gol alla Lautaro... anche a Liverpool

01:31
Operazione rilancio

Milan, operazione rilancio

00:39
MCH PALLONE INVERNALE SERIE A MCH

Svelato il pallone invernale della Serie A

00:33
MCH ARGENTINA TIFOSI ENTUSIASMO MCH

Argentina, entusiasmo travolgente per Messi

03:12
DICH CALVANI UNDER 21 DICH

Under 21, Calvani: "Polonia avversario molto forte"

I più visti di Calcio

SRV RULLO CRISI NAPOLI: LE PUNTATE PRECEDENTI 10/11 SRV

Conte "spacca" Napoli: il lunedì nero dopo lo sfogo

DICH COMOLLI doppiato DICH

Comolli: "Grazie a John Elkann per l'opportunità, è un privilegio e un onore"

SRV RULLO ITALIA, PARTE IL RITIRO: PARLA GATTUSO 10/11 SRV

Gattuso avverte: "Niente scampagnate, voglio il massimo impegno"

Mancini, nuova sfida

Mancini, nuova sfida

DICH GATTUSO PRE MOLDOVA DICH

Gattuso: "Chiesa assente? Scelta sua. Parlo spesso con lui"

Il programma di Gattuso

Il programma di Gattuso

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:08
Pisa, Touré: "Giardino ha predetto il mio gol con la Cremonese"
17:28
Napoli, Koeman sulle difficoltà di Lang: "In 28 giorni di ritiro mai visto il pallone"
17:06
Cagliari, al giro di boa il nuovo stadio "Gigi Riva"
16:56
Il Napoli riprende gli allenamenti, Conte assente
16:31
Atalanta, primo allenamento per Palladino