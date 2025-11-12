Cristiano Ronaldo, bufera social per le parole su Georgina: "Gli uomini non si occupano della casa"

Cristiano Ronaldo a Piers Morgan: "Georgina si prende cura di casa e famiglia, gli uomini non possono occuparsene". Bufera socialdi Stefano Fiore
Cristiano Ronaldo ha scatenato una vera e propria bufera social con le sue controverse dichiarazioni sul ruolo della compagna, Georgina Rodríguez, rilasciate durante l'intervista a Piers Morgan Uncensored. Nonostante la conferma che il campione voglia portare Georgina all'altare (la donna della sua vita da quasi 10 anni), il focus della discussione è caduto sulla visione che Ronaldo ha della sfera domestica, definita da molti come anacronistica.
Interrogato da Piers Morgan su cosa renda Georgina così speciale, Ronaldo è stato estremamente schietto e ha lodato la compagna per la sua devozione alla famiglia: "Ha tante cose buone che amo, credo sia unica nel modo in cui si prende cura di me, che è molto importante. Si prende cura della famiglia, si prende cura della casa, che richiede tanto lavoro".
La parte che ha generato maggiore indignazione è stata la successiva affermazione sul ruolo maschile: "Se lei volesse il contrario, io non ho intenzione di occuparmene. Gli uomini non possono occuparsene, onestamente".
Le parole di Ronaldo, che si è anche auto-definito "perfetto" nel corso dell'intervista, hanno diviso il popolo dei social. Molti hanno attaccato duramente l'attaccante dell'Al Nassr, affermando che con questa visione "si è dichiarato un bambino non autosufficiente". Altri hanno difeso le sue parole, sostenendo che si tratti di una scelta di vita personale della coppia, sottolineando l'autonomia economica di Georgina, libera di dedicarsi alla famiglia.