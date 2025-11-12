Cristiano Ronaldo, bufera social per le parole su Georgina: "Gli uomini non si occupano della casa"

Interrogato da Piers Morgan su cosa renda Georgina così speciale, Ronaldo è stato estremamente schietto e ha lodato la compagna per la sua devozione alla famiglia: "Ha tante cose buone che amo, credo sia unica nel modo in cui si prende cura di me, che è molto importante. Si prende cura della famiglia, si prende cura della casa, che richiede tanto lavoro".