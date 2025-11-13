Mancini è il nuovo allenatore dell'Al Sadd, nel suo staff gli ex Serie A Maccarone e Cesar

Roberto Mancini torna ad allenare un club dopo le esperienze in nazionale con Italia e Arabia Sauditadi Redazione
Roberto Mancini è il nuovo allenatore dell'Al Sadd. Il tecnico italiano, accostato poche settimane fa anche alla panchina della Juventus, inizierà una nuova esperienza alla guida del club del Qatar con l'obiettivo di qualificarla alla fase finale della Champions League asiatica e di portare nuovamente un trofeo che manca da quasi quindici anni.
Accordo tra le parti valido per due anni e mezzo con cifre intorno ai 5 milioni netti. Nello staff di Mancini anche due vecchi volti del campionato di Serie A: ci saranno, infatti, l'ex Empoli Maccarone e Cesar, ex difensore di Inter e Lazio.
Mancini allenerà in Qatar dopo aver atteso un ritorno in Italia, mancato nonostante gli esoneri di Tudor e Juric da parte di Juventus e Atalanta. Nelle scorse settimane si era parlato anche di una possibile soluzione in Premier League, con il Nottingham Forest che avrebbe tentato di convincere l'ex CT azzurro senza successo. Alla fine l'accordo con Al Sadd dell'emiro Al Thani e l'inizio di una nuova esperienza che ora è ufficiale.