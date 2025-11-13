Mancini è il nuovo allenatore dell'Al Sadd, nel suo staff gli ex Serie A Maccarone e Cesar

Mancini allenerà in Qatar dopo aver atteso un ritorno in Italia, mancato nonostante gli esoneri di Tudor e Juric da parte di Juventus e Atalanta. Nelle scorse settimane si era parlato anche di una possibile soluzione in Premier League, con il Nottingham Forest che avrebbe tentato di convincere l'ex CT azzurro senza successo. Alla fine l'accordo con Al Sadd dell'emiro Al Thani e l'inizio di una nuova esperienza che ora è ufficiale.