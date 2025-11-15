Atalanta, Percassi: "Ci siamo abituati a giocare in Europa e ci teniamo"

Nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'amministratore delegato dell'Atalanta ha parlato di questo inizio di stagione complicato e degli obiettivi della Dea. Queste le parole di Luca Percassi: "Ci siamo abituati a giocare in Europa e ci teniamo, ma negli ultimi nove anni è capitato anche di non arrivarci, come di arrivare in Champions avendo pochi punti in più di oggi a questo punto della stagione. Oggi l’Atalanta deve essere molto concreta: guardare avanti e anche indietro, ottenere più punti possibili. E poi si vedrà. Pochi gol realizzati? C’è stata anche una grande dose di sfortuna, e a Palladino serve pure un po’ di fortuna. Però nel calcio devi fare gol e abbiamo sicuramente giocatori che possono segnare di più".