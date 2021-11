Qatar 2022: Doha e i nuovi hotel per giocatori e tifosi

COUNTDOWN

Qatar Tourism annuncia i progetti che verranno inaugurati per la Coppa del Mondo

Quando manca poco meno di un anno ai Mondiali di calcio 2022, il Qatar è già pronto. Così l'ente del turismo ha voluto presentare al mondo 10 nuovi spettacolari hotel e attrazioni che apriranno prima dell'inizio della rassegna iridata. Dopo l'annuncio nei mesi scorsi delle oltre 100 strutture in costruzione per questo speciale appuntamento, il Qatar si prepara ad accogliere più di un milione di tifosi per tutta la durata del torneo, con l'apertura di oltre 40 strutture. Nel 2022, gli alloggi innovativi pensati per i tifosi includeranno un campeggio nel deserto e il soggiorno a bordo di una nave da crociera temporaneamente ormeggiata con una splendida vista sullo skyline di Doha. Il Qatar disporrà di circa 130.000 camere per oltre un milione di tifosi, attesi nel corso dei 28 giorni del torneo. Berthold Trenkel, Direttore Operativo di Qatar Tourism, ha affermato: “Gli appassionati di calcio avranno un'eccezionale varietà di sistemazioni tra cui scegliere. Desideriamo che i viaggiatori conoscano il meglio dell'ospitalità del Qatar e del Medio Oriente e vivano un'esperienza indimenticabile che li invogli a tornare nel nostro Paese. Oltre alle partite, invitiamo tutti i tifosi a scoprire la vasta offerta di attrazioni del Qatar, come la cucina locale, i musei iconici, dune bashing e relax alle terme o in spiaggia: ce n'è davvero per tutti i gusti”. Qatar, che sviluppo: hotel e attrazioni per il Mondiale

























































10 tra i più straordinari hotel e attrazioni:

Le nuove proprietà si aggiungono a una lunga lista di importanti iniziative e aperture avviate negli ultimi 2 anni. Questo mese il Paese ha assistito all'apertura dell'attesissimo Zulal Wellness Resort by Chiva-Som, una destinazione pionieristica già proclamata "Migliore Nuovo Rifugio Benessere del Mondo 2020" dal prestigioso premio World's Spa Awards UK.

Zulal, di recente apertura, è la più grande destinazione dedicata al benessere del Medio Oriente. Il resort di 280.000 m² è diviso in 2 sezioni: Zulal Serenity, pensato per gli adulti, e Zulal Discovery, ideale per le famiglie.

Un'altra interessante inaugurazione recente è quella del Banyan Tree Doha, un hotel 5 stelle-lusso elegantemente progettato dal rinomato designer d'interni Jacques Garcia. L'hotel dispone di un ristorante italiano "Il Galante", ispirato al libro di cucina del XVIII secolo "Il Cuoco Galante".

Recentemente sono stati aperti anche nuovi parchi tematici, tra cui il Desert Falls Water & Adventure Park all'Hilton Salwa Beach Resort & Villas, il più grande parco acquatico del Paese con 28 attrazioni e scivoli mozzafiato. Il parco tematico Quest, aperto a luglio, ospita la torre a caduta libera e le montagne russe al chiuso più alte del mondo.

Ogni nuovo hotel o attrazione hanno l'obiettivo di aggiungere valore all'attuale portfolio del Qatar, composto da oltre 180 proprietà. La priorità del Paese è che tutti i tifosi e i viaggiatori possano vivere un'esperienza sicura e perfetta.

Numbeo valuta continuamente il Qatar come il Paese più sicuro al mondo quanto a criminalità e sicurezza in generale. La temperatura media a novembre e dicembre è compresa tra i 18 e i 24 °C, perfetta sia per i tifosi sia per i giocatori.