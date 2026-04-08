Pullman dell'Atletico Madrid preso a sassate all'arrivo al Camp Nou

Il pullman dell'Atletico Madrid bersaglio del lancio di sassi all'arrivo al Camp Nou per l'andata dei quarti di finale di Champions League contro i padroni di casa del Barcellona. Due finestrini sono andati in frantumi. Era già successo in occasione della gara di ritorno delle semifinali di Coppa del re. "La società è sempre la stessa, non possiamo migliorarla. Non è un caso isolato, è quello che di solito succede quando veniamo a Barcellona", ha commentato il tecnico dei Colchoneros Diego Simeone, come riportato da Fabrizio Romano.