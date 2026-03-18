Psg: lesione ai legamenti della caviglia, lungo stop per Barcola

18 Mar 2026 - 19:21

L'esterno del Psg Bradley Barcola dovrà rimanere fuori per diverse settimane a causa di una distorsione alla caviglia destra rimediata contro il Chelsea negli ottavi di finale di Champions League. Il Psg ha comunicato che Barcola ha riportato una grave lesione ai legamenti nella partita di martedì. Sostituito al 59' minuto, Barcola ha segnato il primo gol dei francesi nella vittoria per 3-0 in trasferta che ha permesso ai campioni in carica di accedere ai quarti di finale con un risultato complessivo di 8-2. L'infortunio potrebbe escluderlo dai quarti di finale del prossimo mese, quando il Psg affronterà i sei volte campioni del mondo Liverpool o il Galatasaray.

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