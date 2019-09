C'è anche Mauro Icardi nella lunghissima lista degli assenti del Psg per il big match di Ligue 1 contro il Lione. In conferenza stampa, l'allenatore parigino Thomas Tuchel ha annunciato il forfait di Maurito per problemi fisici. Ancora ai box Kylian Mbappé e con lui anche Edinson Cavani, Thilo Kehrer, Colin Dagba Julian Draxler e Pablo Sarabia.