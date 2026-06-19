Protti, il cordoglio del Napoli: "Amato per le sue doti umane e sportive"

19 Giu 2026 - 10:26
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ll Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, la squadra e tutta la SSC Napoli "si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Igor Protti, simbolo straordinario e indimenticabile bomber del calcio italiano. Ha indossato la maglia azzurra nella stagione '97/98, dando il suo encomiabile contributo e facendosi sempre amare per le sue doti umane e sportive. Ha lottato fino alla fine con il suo consueto spirito coriaceo, mostrando un meraviglioso attaccamento alla vita e alla sua famiglia. Ciao, Igor".

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