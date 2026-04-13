Presunto stupro, il bomber Rosa scende in campo e viene contestato: "Una vergogna, si fa di tutto pur di vincere"

"Pur di vincere fanno entrare un uomo accusato di stupro, è uno schifo" il pensiero di alcuni dei presenti sugli spalti come riportato dai colleghi de La Stampa. "Cosa non si fa per una partita" l'uscita di un altro sulla stessa riga di quanto affermato da una ragazza: "Non capisco proprio". Chiare le divisioni con il club che ha preso tempo decidendo di fare approfondimenti interni: "Un nostro pool di avvocati si sta informando sulla situazione - le parole del ds di Ligorna Stefano Ricci -. Lui si sente tranquillo, noi cercheremo di approfondire per prendere una decisione definitiva". Il Ligorna, importante sottolinearlo, è in lotta per vincere il campionato e quindi guadagnare la promozione per la C. Nota a margine: anche Mawete, al pari di Perseu, non è stato convocato dal Livorno.