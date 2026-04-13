IL CASO

Presunto stupro, il bomber Rosa scende in campo e viene contestato: "Una vergogna, si fa di tutto pur di vincere"

Il Ligorna lo schiera in un match chiave in Serie D, i tifosi del Chisola non ci stanno

13 Apr 2026 - 14:47
© instagram

© instagram

Da giorni ormai, il caso dei tre calciatori ex Bra accusati di violenza sessuale (a denunciarli una ragazza, il fatto risale al 30 maggio), è al centro di tutte le cronache. Specialmente di quelle locali che si occupano dei club dove i protagonisti della vicenda sono attualmente giocano. Sotto i riflettori ci sono finiti soprattutto Fausto Perseu, adesso tesserato con il Giulianova in Serie D, e Alessio Rosa, bomber 23enne del Ligorna, anch'esso nella medesima serie. Se il primo non è stato convocato per la gara contro il Castelfidardo andato in scena nella giornata di domenica, diverso è stato il discorso per il secondo.

Rosa infatti, è stato schierato dal 1' per l'atteso match del Ligorna contro il Chisola in trasferta. Per lui 82 minuti in campo, anche grazie allo stato psicologico dello stesso attaccante che si è detto tranquillo e soprattutto innocente. Su quest'ultimo aspetto deciderà più avanti il tribunale, ma i tifosi di casa non hanno preso bene la decisione: per loro l'attaccante di Tivola doveva essere escluso

"Pur di vincere fanno entrare un uomo accusato di stupro, è uno schifo" il pensiero di alcuni dei presenti sugli spalti come riportato dai colleghi de La Stampa. "Cosa non si fa per una partita" l'uscita di un altro sulla stessa riga di quanto affermato da una ragazza: "Non capisco proprio". Chiare le divisioni con il club che ha preso tempo decidendo di fare approfondimenti interni: "Un nostro pool di avvocati si sta informando sulla situazione - le parole del ds di Ligorna Stefano Ricci -. Lui si sente tranquillo, noi cercheremo di approfondire per prendere una decisione definitiva". Il Ligorna, importante sottolinearlo, è in lotta per vincere il campionato e quindi guadagnare la promozione per la C. Nota a margine: anche Mawete, al pari di Perseu, non è stato convocato dal Livorno.

stupro

Ultimi video

02:18
DICH BUONGIORNO POST PARTITA 12/4 DICH

Buongiorno: "Prestazione molto positiva, dobbiamo fare meglio però""

00:22
DICH LOTITO SU COMMISSARIO 13/4 DICH

Lotito non ci sta: "Ci vuole la nomina di un commissario"

05:05
DICH SIMONELLI SPIEGA LA SCELTA MALAGO 13/4 DICH

La Lega Serie A vota Malagò per la Figc: Simonelli spiega il perché

02:13
Trevisani: "La Juve ha un'idea di gioco, il Milan paga la corsa all'Inter"

Trevisani: "La Juve ha un'idea di gioco, il Milan paga la corsa all'Inter"

02:16
Trevisani: "L'Inter ha chiuso il discorso scudetto"

Trevisani: "L'Inter ha chiuso il discorso scudetto"

01:32
Rivoluzione in Bundesliga

Rivoluzione in Bundesliga: prima donna allenatore

00:49
Barella come Totti, il commento di Trevisani

Barella come Totti, il commento di Trevisani

00:35
Carnevali vota Malagò

Sassuolo, Carnevali vota Malagò

03:21
DICH CARNEVALI SU PRES FIGC DICH

Carnevali: "Figc? Malagò profilo adatto"

00:15
DICH CARNEVALI SU MUHAREMOVIC DICH

Carnevali su Muharemovic: "Parliamo con altri club non solo con l'Inter"

02:00
Dumfries: "Sto tornando a miei livelli"

Dumfries: "Sto tornando a miei livelli"

02:37
Valle: "Dobbiamo rialzare la testa"

Valle: "Dobbiamo rialzare la testa"

03:35
Carlos Augusto: "Vittoria importante per il gruppo"

Carlos Augusto: "Vittoria importante per il gruppo"

01:16
Bologna-Lecce 2-0: gli highlights

Bologna-Lecce 2-0: gli highlights

03:15
Como-Inter 3-4: gli highlights

Como-Inter 3-4: gli highlights

02:18
DICH BUONGIORNO POST PARTITA 12/4 DICH

Buongiorno: "Prestazione molto positiva, dobbiamo fare meglio però""

I più visti di Calcio

CLIP BALDINI A CONTROCAMPO 2011 10/04 SRV

Nel 2011 Baldini a Controcampo: "Ho odiato fare l'allenatore..."

DICH SPALLETTI MIX BERGAMO DICH

Spalletti: “Champions? La Juve c’è, c’è sempre stata”

CLIP DISCORSO SPALLETTI ALLA SQUADRA RINNOVO (UFFICIALE) 10/04 SRV

Così Spalletti ha annunciato il rinnovo alla squadra: "Fuori dai c... e alleniamoci" VIDEO

DICH ALLEGRI DA MIX SAN SIRO DICH

Allegri: "Leao ha fatto una buona partita, deve stare sereno"

DICH CUESTA 12/4 DICH

Cuesta: "Rigore per noi? Non c'era da regolamento"

L'Inter senza Lautaro

L'Inter senza Lautaro

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:43
Lazio, si fermano Marusic e Maldini: il report dall'infermieria
15:40
Milan, ma cosa fa André? Espulso per un gesto osceno in campo da Var
13:18
Fiorentina in emergenza con la Lazio, non recuperano Kean, Parisi e Brescianini
13:05
Italia femminile, Soncin: "Contro Serbia servirà anima e cuore"
12:24
Shock in Ghana, calciatore ventenne muore dopo un assalto armato al pullman della squadra