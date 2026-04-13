Presunto stupro, il bomber Rosa scende in campo e viene contestato: "Una vergogna, si fa di tutto pur di vincere"
Il Ligorna lo schiera in un match chiave in Serie D, i tifosi del Chisola non ci stanno
Da giorni ormai, il caso dei tre calciatori ex Bra accusati di violenza sessuale (a denunciarli una ragazza, il fatto risale al 30 maggio), è al centro di tutte le cronache. Specialmente di quelle locali che si occupano dei club dove i protagonisti della vicenda sono attualmente giocano. Sotto i riflettori ci sono finiti soprattutto Fausto Perseu, adesso tesserato con il Giulianova in Serie D, e Alessio Rosa, bomber 23enne del Ligorna, anch'esso nella medesima serie. Se il primo non è stato convocato per la gara contro il Castelfidardo andato in scena nella giornata di domenica, diverso è stato il discorso per il secondo.
Rosa infatti, è stato schierato dal 1' per l'atteso match del Ligorna contro il Chisola in trasferta. Per lui 82 minuti in campo, anche grazie allo stato psicologico dello stesso attaccante che si è detto tranquillo e soprattutto innocente. Su quest'ultimo aspetto deciderà più avanti il tribunale, ma i tifosi di casa non hanno preso bene la decisione: per loro l'attaccante di Tivola doveva essere escluso
"Pur di vincere fanno entrare un uomo accusato di stupro, è uno schifo" il pensiero di alcuni dei presenti sugli spalti come riportato dai colleghi de La Stampa. "Cosa non si fa per una partita" l'uscita di un altro sulla stessa riga di quanto affermato da una ragazza: "Non capisco proprio". Chiare le divisioni con il club che ha preso tempo decidendo di fare approfondimenti interni: "Un nostro pool di avvocati si sta informando sulla situazione - le parole del ds di Ligorna Stefano Ricci -. Lui si sente tranquillo, noi cercheremo di approfondire per prendere una decisione definitiva". Il Ligorna, importante sottolinearlo, è in lotta per vincere il campionato e quindi guadagnare la promozione per la C. Nota a margine: anche Mawete, al pari di Perseu, non è stato convocato dal Livorno.