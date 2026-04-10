Cuneo: accuse violenza sessuale per 3 ex calciatori del Bra. Il club: "Siamo estranei alla vicenda"

L'associazione calcio Bra, nel "prendere le distanze da ogni condotta e da episodi riferiti alla sfera privata delle persone coinvolte", rende noto di aver appreso "con assoluto stupore" dell'inchiesta per violenza sessuale di gruppo che vede coinvolti tre ex tesserati del club, che milita in serie C. A denunciare l'episodio che risale al 30 maggio scorso è una studentessa universitaria, come riporta la stampa locale. Uno dei tre indagati secondo la procura, avrebbe realizzato anche video e foto degli atti sessuali di quella sera, motivo per cui è accusato anche di revenge porn. "La società, a tutela della propria immagine, reputazione e onorabilità, si riserva ogni opportuna iniziativa nelle sedi competenti, ribadendo il proprio impegno nel promuovere i valori dello sport, del rispetto e della legalità", scrive il Bra nella nota ufficiale, sottolineando la propria estraneità alla vicenda e la ferma condanna verso ogni forma di violenza.