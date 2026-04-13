Shock in Ghana, calciatore ventenne muore dopo un assalto armato al pullman della squadra

Un giovane calciatore ghanese, Dominic Frimpong, è morto dopo un assalto armato al pullman su cui viaggiava con la sua squadra, il Berekum Chelsea. La formazione che milita nella massima serie ghanese stava rientrando da una trasferta a Samreboi, non distante dal confine meridionale con la Costa d'Avorio. L'autobus, come scritto dal club in una nota, "è stato bloccato mentre provava a fare marcia indietro da un gruppo di uomini a volto coperto, armati con fucili e pistole". Il messaggio prosegue spiegando che "i giocatori e lo staff sono scappati rifugiandosi tra i cespugli". Frimpong è stato però colpito alla testa ed è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Il ventenne era in prestito da un altro club ghanese, l'Aduana, e quest'anno aveva collezionato 13 presenze e due gol, giocando titolare anche la sua ultima partita.

La Federazione calcistica ghanese ha espresso il proprio cordoglio in un comunicato: "Questo tragico incidente non rappresenta solo una grande perdita per il Berekum Chelsea, ma per tutto il calcio ghanese. Dominic era un giovane talento promettente, la cui dedizione e passione incarnavano lo spirito del nostro campionato. Siamo in costante comunicazione con il club e con le autorità competenti e chiediamo con insistenza che vengano adottate tutte le misure necessarie per garantire che sia fatta giustizia".

