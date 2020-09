Pressing Serie A torna domenica 27 settembre su Italia 1 con Giorgia Rossi

Domenica 27 settembre, su Italia 1, in seconda serata, nuovo appuntamento con “Pressing Serie A”: in conduzione Giorgia Rossi, in studio Stefano Bettarini e Ciro Ferrara. Insieme a loro Sandro Sabatini e Graziano Cesari, come sempre chiamato ad analizzare i casi più importanti della moviola. Riflettori puntati sulla seconda giornata di Serie A. All’interno di “Pressing Serie A” anche tutti i gol e gli highlights dei match, la moviola, i collegamenti con i campi, i commenti dei protagonisti, i dibattiti in studio sui temi più caldi dell’attualità calcistica, con un ampio spazio dedicato al post partita di “Roma-Juventus”. Non mancheranno gli aggiornamenti di calciomercato affidati a Claudio Raimondi.