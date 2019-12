Premier League: il Leicester continua a volare, ok Newcastle e Sheffield

INGHILTERRA

Il Leicester non si rassegna a lasciare la Premier League al Liverpool e si riporta a -8 dai Reds con il 4-1 in casa dell'Aston Villa. Foxes sul doppio vantaggio con Vardy e Ikeanacho, accorcia le distanze Grealish. Evans e ancora Vardy mettono a segno i colpi del k.o. La squadra di Rodgers è all'ottava vittoria di fila in campionato. Bene anche Newcastle e Sheffield United, che battono per 2-1 rispettivamente Southampton e Norwich.

ASTON VILLA-LEICESTER 1-4

E con questa fanno otto. Contando anche le coppe, nove. Se il Liverpool vola, il Leicester non vuole essere da meno, ed è merito delle Foxes se questa Premier League può continuare ad avere un senso. Al Villa Park di Birmingham la spinta dei padroni di casa si ferma con la clamorosa traversa di El-Ghazi, poi il Leicester segna con Vardy (21') approfittando anche del fatto che l'Aston Villa gioca praticamente in dieci per l'infortunio di Mings. Gli ospiti vanno sul 2-0 con Ikeanacho (41'), Grealish accorcia con un tiro deviato nell'ultima occasione del primo tempo. Il Leicester ristabilisce le distanze con il colpo di testa perfetto di Evans (49') e cala il poker con Vardy in contropiede (75') dopo aver sprecato con Maddison e Barnes. Nel finale Söyüncü sfiora la cinquina di testa, bravo e fortunato Heaton. Rodgers è secondo a 38 punti in classifica: -8 dal Liverpool, ma incredibilmente a +6 sul City di Guardiola.

NEWCASTLE-SOUTHAMPTON 2-1

Seconda vittoria consecutiva per i Magpies, che dopo il 2-0 allo Sheffield, si impongono in rimonta contro i Saints. Gli ospiti nel primo tempo trovano un grande Dubravka sulle conclusioni di Djenepo e Redmond, poi passano al 52' con un diagonale di Ings. Il St. James's Park suona la carica e Shelvey trova di testa il terzo gol in tre partite (68'). Non è finita, perché a tre minuti dal termine arriva anche il 2-1 di Fernandez, che approfitta di una respinta conta del portiere avversario. In classifica, Newcastle a 22 punti, Southampton fermo a 15 insieme all'Aston Villa.

NORWICH-SHEFFIELD UNITED 1-2

Vincono in rimonta anche i Blades, che inguaiano ulteriormente la classifica di Pukki e compagni. Tettey al 27' risolve una mischia in area con un fendente mancino e porta in vantaggio i Canaries, che però si fanno ribaltare in tre minuti: al 49' Stevens pareggia di testa, al 52' un diagonale di Baldock trafigge Krul. Var protagonista nella ripresa: la moviola nega il tris agli ospiti e toglie un cartellino rosso a Basham, difensore dello Sheffield. In classifica, Blades a 22 punti, Norwich penultimo a 11.