Premier, l'Arsenal cade in casa contro il Bournemouth e il City può approfittarne
© Getty Images
Brutta battuta d'arresto per l'Arsenal di Arteta sconfitto in casa dal Bournemouth: per i padroni di casa inutile la rete su rigore di Gyokeres che al 35esimo del primo tempo aveva pareggiato i conti dopo il vantaggio iniziale degli ospiti con Kroupi. Al 29esimo della ripresa la rete di Scott per il definitivo 2-1 del Bournemouth. Con questa sconfitta i Gunners, primi in Premier, restano fermi a 70 punti in classifica, nove in più del City che però ha due partite in meno, più lo scontro diretto da disputare tra le mura amiche.