Portogallo-Spagna: la Roja stellare esaltata dai panchinari, per CR7 il commiato è anonimo

Non è una delle sue giornate migliori, anche perché ,si ritrova un po' preso in mezzo tra Vitinha e Joao Neves.Qualche errore di misura (non è da lui) e una pericolosa palla persa all'inizio della partita sono errori insoliti per uno come lui. Esce alla fine dei tempi regolamentari e anche questo non è da lui.