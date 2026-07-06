Portogallo-Spagna 0-1: Merino al 91’ qualifica la Roja ed elimina CR7

L'equilibrio sembra procedere spedito, ma c'è un fattore che decide la sfida di Dallas e sono i cambi. Martinez tiene in campo Ronaldo senza inserire Gonçalo Ramos, entrano Semedo (per Mendes, infortunatosi nel tentativo di fermare Yamal), Leao, Conceiçao e Bernardo Silva che, però, non incidono. De la Fuente, invece, le azzecca tutte: al 75' entra Ferran Torres che fa assist per uno degli altri entrati in campo, Merino. Il centrocampista dell'Arsenal si inserisce e su una perfetta palla del giocatore del Barcellona buca Diogo Costa sul suo palo. Il finale è solo arrembaggio e con un colpo di testa di Bernardo Silva di pochissimo alta sopra la traversa, poi il triplice fischio di Taylor fa partire la festa della Spagna e chiude l'avventura del Portogallo in questo Mondiale e di Cristiano Ronaldo nella storia della competizione che non vincerà. Aveva annunciato che questo sarebbe stato il suo ultimo tentativo, va a casa a testa bassa e con solo un gol (su rigore) nella fase a eliminazione diretta. La Spagna, ora, mette nel mirino Stati Uniti e Belgio ma manda un messaggio anche alla Francia, dal suo lato del tabellone.



IL TABELLINO