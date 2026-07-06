Portogallo-Spagna 0-1: Merino al 91’ qualifica la Roja ed elimina CR7

© italyphotopress
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La Spagna si qualifica per i quarti di finale del Mondiale 2026. A Dallas, la Roja batte 1-0 il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che dice così addio alla competizione. Dopo un match equilibrato in cui i lusitani c’entrano pure una traversa con Nuno Mendes, la decidono i cambi di de la Fuente: nel finale entrano Ferrán Torres, che fa assist, e Merino, che la decide al 91’. Ora, per gli iberici, una tra Stati Uniti e Belgio.
LA PARTITA
Finisce la storia di Cristiano Ronaldo al Mondiale: la Spagna batte 1-0 il Portogallo che saluta agli ottavi di finale, mentre la Roja vola ai quarti dove se la vedrà con gli Stati Uniti o con il Belgio. Una partita equilibratissima decisa nel finale, decisamente più tattica di quanto si possa pensare con in campo giocatori di grande qualità da entrambe le parti.
All'inizio, i protagonisti sono i portieri: Unai Simon ferma proprio CR7, mentre Diogo Costa è miracoloso sui vari Alex Baena e Yamal (in ombra) e nel frattempo Oyarzabal sbaglia tutto, e clamorosamente, da solo. Al 41', la più grande occasione: schema da corner che libera Nuno Mendes, il cui sinistro deviato da Pedro Porro si stampa sulla traversa. All'intervallo è 0-0.
L'equilibrio sembra procedere spedito, ma c'è un fattore che decide la sfida di Dallas e sono i cambi. Martinez tiene in campo Ronaldo senza inserire Gonçalo Ramos, entrano Semedo (per Mendes, infortunatosi nel tentativo di fermare Yamal), Leao, Conceiçao e Bernardo Silva che, però, non incidono. De la Fuente, invece, le azzecca tutte: al 75' entra Ferran Torres che fa assist per uno degli altri entrati in campo, Merino. Il centrocampista dell'Arsenal si inserisce e su una perfetta palla del giocatore del Barcellona buca Diogo Costa sul suo palo. Il finale è solo arrembaggio e con un colpo di testa di Bernardo Silva di pochissimo alta sopra la traversa, poi il triplice fischio di Taylor fa partire la festa della Spagna e chiude l'avventura del Portogallo in questo Mondiale e di Cristiano Ronaldo nella storia della competizione che non vincerà. Aveva annunciato che questo sarebbe stato il suo ultimo tentativo, va a casa a testa bassa e con solo un gol (su rigore) nella fase a eliminazione diretta. La Spagna, ora, mette nel mirino Stati Uniti e Belgio ma manda un messaggio anche alla Francia, dal suo lato del tabellone.
IL TABELLINO
PORTOGALLO-SPAGNA 0-1
Portogallo (4-3-3): Diogo Costa 6,5; Cancelo 6 (26' st Dalot 5,5), Ruben Dias 6, Veiga 5, Mendes 6,5 (11' st Semedo 6); Vitinha 5,5 (38' st Bernardo Silva 6), Neves 6; Neto 5,5 (38' st Conceiçao 5,5), Fernandes 6, Joao Felix 6,5 (26' st Leao 5,5); Cristiano Ronaldo 6. A disp.: Sa, Rui Silva, Araujo, Inacio, Costa, Nunes, Neves, Ramos, Trincao, Guedes. All.: Martinez 5
Spagna (4-2-3-1): Unai Simon 6,5; Porro 7, Cubarsi 6,5, Laporte 6, Cucurella 6 ; Rodri 6, Pedri 5,5 (40' st Ruiz 6); Yamal 5,5, Olmo 6 (40' st Merino 7,5), Baena 5,5 (30' st Torres 7); Oyarzabal 5 (52' st Iglesias sv). A disp.: Raya, Garcia, Pubill, Grimaldo, Garcia, Llorente, Gavi, Zubimendi, Pino, N. Williams, Munoz. All.: De la Fuente 7,5.
Arbitro: Taylor
Marcatore: 46' st Merino
Ammoniti: Bernardo Silva (P), Veiga (P), Torres (S)