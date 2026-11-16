Portogallo, lo sfogo della mamma di Cristiano Ronaldo: "L’hanno tradito, nessun rispetto"

L’addio di Cristiano Ronaldo alla nazionale continua a tenere banco in Portogallo, alimentando polemiche e divisioni. Dopo l'omaggio riservato all'attaccante in occasione della gara di Nations League contro la Danimarca, a riaccendere il dibattito ci ha pensato la madre del fuoriclasse, Dolores Aveiro, con uno sfogo molto duro ai microfoni dei media lusitani. Secondo la donna, la gestione dell'uscita di scena del figlio è stata irrispettosa: "Lo hanno tradito, e per questo sono stata contenta della sconfitta del Portogallo".
Entrando nel dettaglio dello stato d'animo dell'attuale punta dell'Al-Nassr, la signora Aveiro ha aggiunto: "Cristiano ci è rimasto male, è stato ingannato e anch'io provo molta amarezza. Il ko della nazionale? Ben gli sta, ne sono stata felice". Nel mirino della madre di CR7 è finita soprattutto la modalità della celebrazione organizzata dalla Federazione: "Un tributo del genere andava organizzato in sua presenza, non mentre era assente. In nazionale non ha ricevuto il rispetto che meritava, nemmeno da parte dei suoi stessi compagni".
Le dichiarazioni sono arrivate a margine di un evento ufficiale allo stadio José Alvalade di Lisbona, casa del club in cui Ronaldo è cresciuto: "Il vero riconoscimento lo riceverà qui allo Sporting, dove sanno dargli il giusto valore, al contrario di quanto fatto dalla Federazione". Proprio durante l'ultimo match di campionato tra lo Sporting e il Moreirense, infatti, il pubblico ha tributato un caloroso omaggio al suo ex gioiello: al minuto sette tutto lo stadio si è alzato in piedi tra striscioni dedicati e l'immancabile urlo "siuuu", mentre sui maxischermi venivano proiettate le sue giocate più iconiche per celebrarne la carriera internazionale appena conclusa.
Eppure, anche la nazionale aveva provato a celebrare il suo storico leader prima del fischio d'inizio della sfida contro la Danimarca — la prima dell'era post-Ronaldo, terminata con un pesante 1-4 per gli uomini di Jorge Jesus. Gli undici titolari avevano fatto il loro ingresso sul terreno di gioco indossando tutti la maglia numero 7; al settimo minuto era scattato l'applauso collettivo degli spalti, accompagnato sui led a bordo campo dal messaggio "Obrigado, Capi7ao", con il 7 a sostituire la lettera T.
Interpellato in merito alle parole di Dolores Aveiro, il commissario tecnico Jorge Jesus ha preferito smorzare i toni con eleganza: "Devo davvero mettermi a replicare alla madre di Cristiano? Ho grande stima della signora, ma cos'altro potrebbe mai dire? Una madre resta pur sempre una madre, è un istinto naturale e per questo motivo comprendo perfettamente il suo sfogo".
Si chiude così, tra i veleni, un'era irripetibile per il calcio portoghese: Ronaldo lascia la selezione con un bottino straordinario di 146 reti in 234 presenze. Un percorso iniziato a soli 18 anni e mezzo nel 2003, sotto la guida di Luiz Felipe Scolari, e terminato lo scorso settembre contro il Galles in Nations League, gara in cui è stato sostituito dopo poco più di un'ora di gioco, lasciando in eredità lo storico trionfo a Euro 2016, primo trofeo internazionale nella storia del Portogallo.