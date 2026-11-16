Portogallo, lo sfogo della mamma di Cristiano Ronaldo: "L’hanno tradito, nessun rispetto"

Entrando nel dettaglio dello stato d'animo dell'attuale punta dell'Al-Nassr, la signora Aveiro ha aggiunto: "Cristiano ci è rimasto male, è stato ingannato e anch'io provo molta amarezza. Il ko della nazionale? Ben gli sta, ne sono stata felice". Nel mirino della madre di CR7 è finita soprattutto la modalità della celebrazione organizzata dalla Federazione: "Un tributo del genere andava organizzato in sua presenza, non mentre era assente. In nazionale non ha ricevuto il rispetto che meritava, nemmeno da parte dei suoi stessi compagni".