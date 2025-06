Platini piange Lacombe, 'monumento del calcio francese'

Michel Platini, ex capitano dell'Equipe de France campione d'Europa nel 1984 al fianco di Bernard Lacombe, morto ieri all'età di 72 anni, piange un ''compagno di strada'' per dieci anni nonché ''un monumento del calcio francese''. In una dichiarazione all'agenzia France Presse, Platini sottolinea che ''Bernard è stato prima di tutto un compagno di stada. Per dieci anni, è stato centravanti dell'Equipe de France, il nostro centravanti. Siamo un piccolo gruppo a piangere oggi la sua partenza'', aggiunge l'ex juventino tra le figure simbolo dei Bleus.