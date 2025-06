Beach Soccer: 17 azzurre convocate per doppia amichevole con Polonia

La Serie A femminile 2025 di beach soccer è cominciata ieri con la tappa in programma a Terracina e la Nazionale di beach soccer andrà in continuità in vista di un'estate che accompagnerà le Azzurre fino alla fase finale dell'Europeo su sabbia in programma a settembre a Viareggio. Lunedì 23, infatti, l'Italbeach femminile si radunerà al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia per preparare le due gare amichevoli in programma con la Polonia, previste per giovedì 26 e venerdì 27 (entrambe alle ore 17.30). Il Ct Emiliano Del Duca ha convocato 17 calciatrici per affrontare le polacche - campionesse d'Europa in carica - che furono inoltre giustiziere delle Azzurre nella semifinale delle passate EBSL Superfinal a settembre: ad Alghero l'Italia sbatté su 4 legni venendo così eliminata e chiudendo poi al quarto posto la competizione. Questo l'elenco delle convocate. Portieri: Martina Galloni (Grifone Gialloverde), Alessia Parnoffi (Gatteo a Mare), Valeria Dilettuso (Montespaccato), Camilla Costantini (Spezia). Giocatrici di movimento: Alice Ferrazza (Grifone Gialloverde), Debora Naticchioni (Latina Futsal), Carmela Ciccarelli (Spezia), Sara Schettino (Villaricca), Sara Cammarano (Villaricca), Micaela Conti (Villaricca), Fabiana Vecchione (Cagliari Futsal), Silvia Nietante (Angelo Baiardo), Teresa Penzo (Lugano), Erika Veglio (Top Five Torino), Roberta Illiano (Jasnagora), Veronica Privitera (Levante Caprarica), Teresa Fracas (Arezzo).