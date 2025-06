Premier League '25-'26, subito big match Man Utd-Arsenal

Subito un big match nella nuova stagione della Premier league, in programma a partire dal 15 agosto. Nella prima giornata il Manchester United ospiterà l'Arsenal, mentre i campioni del Liverpool, a caccia del terzo titolo in sei anni, se la vedranno in casa con il Bournemouth. Per gli uomini di Arne Slot le cose si faranno difficili a partire dalla seconda giornata, quando sfideranno in trasferta in Newcastle. Una settimana dopo, invece, affronteranno l'Arsenal ad Anfield. Cammino tortuoso anche per i Gunners che, oltre al Liverpool, se la vedranno anche con Manchester City e Newcastle nei primi sei turni. L'Everton disputerà la prima partita nel suo nuovo stadio il 23 agosto, ospitando il Brigton. Per il Tottenham - fresco vincitore dell'Europa league - esordio il 16 agosto in casa contro la neo promossa Burnley. Partita che verrà disputata ad appena tre giorni dalla finale di Supercoppa europea contro il Paris Saint Germain (in programma il 13 agosto). Tra le altre neopromosse il Sunderland affronterà in casa il West Ham nella prima giornata mentre il Leeds se la vedrà nel proprio stadio con l'Everton.