Hiljemark: "Contro Genoa gara speciale, salvezza Pisa non impossibile"

"Quella col Genoa è una partita speciale per me, perché ho giocato tanti anni in Liguria; affrontiamo una grande squadra che ha fatto molto bene specialmente nelle ultime partite. Adesso però lavoro nel Pisa e voglio andare a prendermi i 3 punti con la mia squadra. Lo so che veniamo da un periodo negativo ma io provo sempre ad essere positivo perché sono una persona improntata a migliorare. Non so come sarà la classifica dopo questa partita, ma la salvezza non è impossibile. Abbiamo sicuramente fuori Marin e Denoon; ci sono un paio di situazioni da valutare, e lo faremo nelle prossime ore". Così Oscar Hiljemark, tecnico del Pisa, alla vigilia della sfida contro il Genoa di De Rossi.