Giampaolo sprona la Cremonese: "Serve concretezza"
Alla vigilia della sfida dello Zini contro il Torino, Marco Giampaolo analizza il momento della sua Cremonese con lucidità. "Mi aspetto una gara complessa, contro una squadra libera mentalmente e pronta a giocarsela senza pressioni. Noi invece abbiamo l'obbligo di disputare una partita attenta e ordinata: il margine di errore è ridotto". Il tecnico sottolinea il lavoro svolto durante la settimana: "Abbiamo curato anche gli aspetti tecnici, cercando di prepararci a ogni eventualità. Quando qualcosa non funziona, dobbiamo avere gli strumenti per rimettere tutto in equilibrio. Le partite si possono rimettere in piedi attraverso le scelte giuste, i comportamenti corretti e anche con giocate semplici, conquistando metri poco alla volta". Giampaolo insiste poi sull'importanza di dare certezze al gruppo: "Ai giocatori servono risposte concrete, non solo parole. È chiaro che esiste una certa fragilità, ma dobbiamo essere consapevoli che le ultime sei gare sono decisive per raggiungere il nostro obiettivo". Infine, un richiamo alla concretezza: "I dettagli fanno la differenza, spesso sono nascosti dove meno te lo aspetti. Dobbiamo essere pratici, concreti e capaci di scegliere, di partita in partita, le soluzioni più efficaci".