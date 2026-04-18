Borussia ko, Bayern può essere campione di Germania già domani

18 Apr 2026 - 18:00
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Il Borussia Dortmund é stato sconfitto 2-1 in trasferta contro l'Hoffenheim nella 30/a giornata della Bundesliga, subendo la seconda sconfitta consecutiva. Un risultato che offre al Bayern Monaco la prima opportunità di conquistare il titolo già domani. Con 64 punti, il Borussia Dortmund chiuderà la stagione con un massimo di 76 punti se vincerà le ultime quattro partite di campionato, eguagliando il punteggio attuale del Bayern. Gli uomini di Vincent Kompany saranno quindi matematicamente fuori dalla portata del Dortmund se conquisteranno un punto in casa contro lo Stoccarda domani pomeriggio. Ma con una differenza reti complessiva nettamente migliore (+78 contro +30), 76 punti dovrebbero essere sufficienti per la squadra di Monaco per chiudere la stagione al primo posto. Oggi il Borussia Dortmund é stato battuto ancora, una settimana dopo il ko casalingo contro il Bayer Leverkusen (1-0) al Westfalenstadion. I gialloneri hanno subito due rigori, entrambi trasformati da Andrej Kramaric (42' e 90'+8), mentre Serou Guirassy aveva pareggiato momentaneamente per il Borussia (87'). 

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