Udinese, Runjaic: "Potevamo fare meglio, complimenti al Parma"

"Loro sono stati disciplinati e ordinati, sapevamo cosa ci aspettava e sapevamo che avrebbe probabilmente vinto chi segnava il primo considerate anche le temperature elevate". Lo ha detto l'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic, in conferenza stampa, commentando la sconfitta casalinga con il Parma. "Nel loro gol abbiamo fatto un errore grave - ha aggiunto -, avremmo potuto crossare meglio, ma nella pratica non siamo riusciti a concretizzare le occasioni avute. I ragazzi hanno dato tutto, non meritavano di perdere, ma dobbiamo accettare il verdetto del campo. Ora avremo molti giorni per preparare la partita con la Lazio". "Bisogna fare i complimenti al Parma - ha concluso - che ha giocato in maniera molto ordinata, anche se noi, in qualche occasione, avremmo potuto aumentare la velocità. Anche se non abbiamo segnato, non penso che siamo Davis dipendenti in fase realizzativa: si può segnare e vincere anche senza di lui".