Serie B: vincono Venezia e Frosinone, goleada Spezia al SudTirol

Venezia e Frosinone mantengono le posizioni di testa della classifica di Serie B. Nelle sfide valida per la 35ma giornata la formazione lagunare ha superato in trasferta il Bari per 3-0 (doppietta di Haps e rete di Adorante) mentre la squadra laziale si è imposta a Modena per 2-1 (doppietta di Ghedjemis dopo il vantaggio dei padroni di casa con Massolin). Veneti in testa a 75 punti e ciociari a tre lunghezze appaiati al Monza. Vittoria dell'Avellino in casa del Mantova per 2-0 (Missori e Favilli) con i campani che si avvicinano alla zona playoff mentre in chiave retrocessione goleada dello Spezia che travolge il SudTirol per 6-1 (a segno Valoti, Di Serio, Beruatto, Lapadula, Senicola e Aurelio per i liguri e reti di Pecorino del momentaneo 1-1) agganciando la Reggiana al penultimo posto in classifica.