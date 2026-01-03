Logo SportMediaset

Calcio

Pisa, Gilardino: "Bravi a recuperare ma dovevamo fare di più"

03 Gen 2026 - 19:09

Un ritorno tra gli applausi quello di Alberto Gilardino al Ferraris con il suo Pisa contro il Genoa. Applausi per quanto fatto da giocatore e tecnico in rossoblù. "Per quanto riguarda la partita, abbiamo fatto una buona gara. Siamo stati equilibrati: venire qui contro questa squadra e in questo stadio non ti rende semplice recuperare una partita, sono stati bravi ad andare a recuperare la gara - ha dichiarato a fine gara Gilardino -. Potevamo e dovevamo fare meglio. Però la squadra ha lottato e tenuto il campo, quindi ci sono anche cose positive. Il gol subito è evitabile, queste situazioni sono migliorabili. Dobbiamo continuare a lavorare. Questo diventa determinante per il nostro percorso di crescita e mantenere la fiamma accesa del nostro percorso in Serie A". Pisa che ha sorpreso con alcune mosse iniziali e altre dettate da infortuni. " Le scelte? Ne ho fatte anche guardando gli allenamenti e pensando alla partita in casa che abbiamo tra tre giorni. Alcune situazioni mi hanno condizionato nei cambi, spero che gli infortunati possano recuperare presto". Un punto che muove la classifica e fa morale. "Questa è una crescita, credo sia normale anche per una squadra neopromossa. Ci sono tanti giocatori alle prime volte in questa categoria. C'è qualche difetto che ci portiamo dietro, ma voglio pensare più ai pregi che ha questa squadra. Sarà compito mio limare queste situazioni. Abbiamo a disposizione 60 punti, dovremo essere bravi ad andare a prenderceli ovunque. Ci teniamo il Genoa a tre punti. Loro andranno a Milano, sono situazioni che andranno in divenire e noi dobbiamo pensare e ragionare in ogni singola partita". Le ultime parole sono dedicate proprio all'accoglienza ricevuta al Ferraris: "Ringrazio tutto il mondo Genoa e il popolo genoano per l'accoglienza. Nutro grande affetto nei confronti di questa gente, credo sia ricambiato e oggi si è visto. Sia per quello che è stato sia per quello che mi porterà dentro per tutta la carriera. Siamo stati felici di rivedere i tifosi pisani, ne avevamo bisogno".

