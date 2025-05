Pisa, 6 maxi-schermi allo stadio per sognare la Serie A

Saranno cinque - più di quanto preventivato - i maxischermi (più il solito ledwall già fisso allo stadio) che il Comune di Pisa installerà all'Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani, per permettere a tutti di vedere insieme la partita Bari-Pisa, domani alle 15 allo stadio San Nicola. Si tratta di cinque impianti di 4 metri per 2,50 metri. Tre saranno posizionati di fronte alla Curva Nord e due di fronte alla gradinata, mentre gli spettatori che accederanno alla tribuna potranno seguire il match proprio sul maxischermo presente per ogni gara e posizionato proprio tra la gradinata e il settore ospiti, che per l'occasione verrà chiuso, mentre tutto il resto dello stadio sarà aperto e fruibile così come stabilito durante le riunioni del Comitato per l'ordine e la sicurezza che si sono svolte nelle ultime ore in prefettura. "Invito tutti i tifosi pisani - ha detto il sindaco Michele Conti - a presentarsi con largo anticipo rispetto all'orario di inizio del match per non avere problemi di afflusso allo stadio", "nella speranza che l'attesa si trasformi in gioia, in vista di un obiettivo ormai vicino che Pisa aspetta da 34 anni". I cancelli dello stadio apriranno alle 13 e vi potranno accedere, posizionandosi nel proprio settore, tutti i 5.443 abbonati della stagione 2024/2025, muniti del loro tesserino, e altre 4.950 persone munite di tagliando numerato. I tagliandi - gratuiti - per il maxischermo potranno essere ritirati oggi pomeriggio dalle 17 alle 19.30 e domattina dalle 9 alle 15 presso il parcheggio di via Paparelli, lato via del Brennero, presso il punto di distribuzione organizzato dalla polizia municipale (non più di quattro ciascuno). Per garantire l'affluenza sicura allo stadio una linea di Autolinee Toscane seguirà un itinerario alternativo. Così come, in caso di promozione, avverrà per tutte le linee che abitualmente percorrono i lungarni che verosimilmente verranno presi d'assalto dai tifosi per festeggiare. Anche il mercato di Forte dei Marmi previsto domani a Pisa sui lungarni in centro si svolgerà con un orario ridotto dalle 8 alle 14,30.