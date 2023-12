Pioli e il Milan oltre l'emergenza per ripartire: senza i tre punti oggi sono guai

SERIE A

Rossoneri in campo contro il Frosinone. Nel pomeriggio si giocano anche Genoa-Empoli e poi Lazio-Cagliari

© Getty Images Un solo risultato: il Milan questa sera non può permettersi passi falsi. E non se lo può permettere, innanzitutto, Pioli. La Juve ha vinto, Napoli e Inter si affrontano nello scontro diretto, tre punti permetterebbero ai rossoneri di tenere la distanza dai bianconeri, rosicchiare per forza di cose punti a Mazzarri e Inzaghi e di restare, o tornare, in corsa nella lotta scudetto. Ma soprattutto, andando oltre l'emergenza, battere il Frosinone significherebbe sedare polemiche e malumori post Champions e offrirebbe ossigeno prezioso proprio a Pioli al tramonto di una settimana che tra la sconfitta contro il Dortmund, la querelle sugli infortuni e le dichiarazioni roboanti di Maldini non gli ha certo risparmiato pressioni e preoccupazioni.

Sabato delicato per il tecnico rossonero, dunque. Più o meno identico quello di Sarri che, per lo meno, dagli impegni di Champions ha avuto risposte positive, quelle che nell'immediato post Celtic ha dichiarato di aspettarsi e volere anche in campionato. Con una classifica deficitaria, la Lazio ospita oggi il Cagliari all'Olimpico sapendo di non potersi permettere altri risultati che non siano la vittoria. Dall'altra parte Ranieri, in una sorta di derby che il tecnico dei sardi affronterà conoscendo già il risultato di Genoa-Empoli, sfida dove in palio ci sono punti salvezza che interessano ovviamente anche al Cagliari stesso.