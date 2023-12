Serie A, Monza-Juve 1-2: Gatti porta la Juve in vetta da sola al 94'

MONZA-JUVE 1-2

All'U-Power Stadium Rabiot sblocca il match di testa, poi Valentin Carboni pareggia al 91' e il difensore bianconero firma la rete decisiva al 94'. Nel primo tempo Di Gregorio para un rigore a Vlahovic

© Getty Images 1 di 31 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Juve sfata il tabù Monza all'ultimo respiro e tenta il colpo grosso in vetta alla classifica. Nell'anticipo della 14.ma giornata di Serie A la squadra di Allegri batte gli uomini di Palladino 2-1 in extremis e scavalca momentaneamente i nerazzurri portandosi da sola al primo posto a quota 33 punti. All'U-Power Stadium nel primo tempo Di Gregorio si supera e para un rigore a Vlahovic (11') e subito dopo Rabiot (12') sblocca la gara di testa. Nella ripresa poi succede di tutto nel recupero. Valentin Carboni pareggia i conti al 91' con un gran sinistro a giro e Gatti decide la partita al 94'.

LA PARTITA

Per il big match con la Juve, Palladino sorprende tutti e mescola le carte. In attacco c'è Ciurria falso nove con Machin e Colpani in appoggio tra le linee e Birindelli e Kyriakopoulos sugli esterni. Ancora in difficoltà in mediana, Allegri invece recupera Alex Sandro in difesa e riconferma Nicolussi Caviglia in regia e il tandem Vlahovic-Chiesa davanti. Scelte che in avvio premiano i bianconeri sul piano del possesso e del gioco. Ordinata e compatta, la Juve palleggia da dietro con precisione e manovra in ampiezza cercando le imbucate in verticale per Vlahovic e per i tagli degli esterni. Basso e compatto, il Monza invece aspetta e riparte senza dare riferimenti precisi in attacco. A passo lento, fino al 10' la partita scorre senza grandi emozioni, poi Kyriakopoulos trattiene Cambiaso in area e il match si accende. Di Gregorio para il rigore di Vlahovic e si ripete sul tapin ravvicinato del serbo con un gran riflesso, poi deve arrendersi a un colpo di testa di Rabiot sugli sviluppi del corner successivo. Zuccata imperiosa che sblocca il risultato e cambia il tema tattico della gara. Più aggressivo, il Monza avanza il baricentro, attacca con più uomini e costringe i bianconeri ad arretrare e a giocare di rimessa. Da una parte ci prova Colpani, dall'altra tocca invece a Chiesa guidare la carica bianconera in campo aperto. Tentativi che non centrano la porta, ma che allungano le squadre. Sempre pericolosa sui calci piazza, la Juve sfiora il raddoppio prima con Gatti, poi ancora con Rabiot. Guizzi che insieme a una conclusione larga di Vlahovic, a una chiusura di Bremer su D'Ambrosio e a un colpo di testa alto di Marì chiudono la prima frazione di gioco sotto una pioggia battente.

La ripresa inizia con una mossa di Palladino: fuori Birindelli e Machin, dentro Mota e Colombo. Ma è ancora la Juve a rendersi subito pericolosa e a gestire il risultato facendo densità al limite. Servito in area da Chiesa, Vlahovic pasticcia e non trova la porta, poi la difesa biancorossa mura un destro dal limite del numero 7 bianconero. Occasioni a cui il Monza replica provando ad aumentare i giri tra le linee e a prendere in mano il possesso. Da una parte un sinistro di Colombo finisce largo e Colpani liscia di destro da buona posizione, dall'altra invece una punizione di Vlahovic si stampa sulla barriera. A caccia di più spinta sugli esterni, Palladino getta nella mischia Andrea Carboni e Pedro Pereira. Allegri invece piazza Danilo in mediana al posto di Nicolussi Caviglia e sostituisce Vlahovic con Milik.

In pressione, il Monza spinge e alza il ritmo. La Juve invece si abbassa, serra le linee e si difende costringendo i brianzoli a forzare spesso la giocata. Un sinistro di Pessina sfiora il palo, poi gli ultimi cambi per il finale: dentro Valentin Carboni, Kean e Locatelli, fuori Colpani, Chiesa e Cambiaso. Dopo un colpo di testa di D'Ambrosio respinto da Bremer, Mota colpisce male in area, poi Szczesny risolve una situazione complicata e si va al recupero. Extratime da brividi. Al 91' Valentin Carboni pareggia infatti i conti con un bel sinistro, poi nel 94' Gatti si fa trovare pronto in area e trascina la Juve in vetta alla classifica da sola con uno scatto di rabbia e orgoglio all'ultimo respiro.



LE PAGELLE DI MONZA-JUVE



IL TABELLINO

MONZA-JUVENTUS 1-2

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio, Pablo Marì (21' st A. Carboni), Caldirola; Birindelli (1' st Colombo), Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos (21' st Pedro Pereira); Machin (1' st Mota), Colpani (30' st V. Carboni); Ciurria.

A disp.: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Bettella, Cittadini, Akpa Akpro, F. Carboni, Bondo, Maric. All.: Palladino

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso (41' st Locatelli), McKennie, Nicolussi Caviglia (25' st Danilo), Rabiot, Kostic; Vlahovic (25' st Milik), Chiesa (30' st Kean).

A disp.: Pinsoglio, Perin, Huijsen, Rugani, Miretti, Nonge, Yildiz, Iling-Junior. All.: Allegri

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 12' Rabiot (J), 47' st V. Carboni (M), 49' st Gatti (J)

Ammoniti: Kyriakopoulos (M); Bremer, Milik (J)

Espulsi: -

Note: 10' Di Gregorio (M) para un rigore a Vlahovic (J)



LE STATISTICHE

• La Juventus ha vinto almeno cinque delle prime sette trasferte in una stagione di Serie A in sette degli ultimi 12 campionati disputati, anche se non ci riusciva dal 2019/20.

• Valentín Carboni è diventato il più giovane marcatore nella storia del Monza in Serie A (18 anni e 271 giorni).

• Nessun centrocampista di Serie A ha segnato più gol di Adrien Rabiot dall’inizio della scorsa stagione considerando tutte le competizioni (13, come Felipe Anderson e Teun Koopmeiners).

• Sono trascorsi appena 136 secondi tra il gol di Valentín Carboni e la rete di Federico Gatti.

• Il Monza ha trovato la rete con il suo primo e unico tiro nello specchio dell’incontro, al 91° minuto di gioco.

• Adrien Rabiot ha sia segnato che servito un assist nello stesso incontro di Serie A per la seconda volta nella competizione, in precedenza ci era riuscito il 12 maggio 2021, contro il Sassuolo.

• Con 18 anni e 271 giorni, Valentín Carboni è il secondo giocatore più giovane a trovare la rete in questa Serie A, dietro ad Arijon Ibrahimovic (17 anni, 330 giorni).

• Quello di Michele Di Gregorio questa sera è il primo rigore parato da un portiere del Monza in Serie A, su sei rigori fronteggiati dai brianzoli nel massimo campionato.

• Dusan Vlahovic ha sbagliato quattro degli ultimi sette rigori calciati in Serie A, dopo che aveva trasformato tutti i precedenti 12.

• Quello di oggi è il primo assist servito da Hans Nicolussi Caviglia in Serie A in 18 presenze nella competizione.

• La Juventus ha segnato con Rabiot quinto gol su sviluppi di calcio d’angolo in questa Serie A, più di ogni altra squadra.

• Michele Di Gregorio ha disputato oggi la sua 50ª gara in Serie A.