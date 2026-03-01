IL CASO

Per l'Iran Mondiale a rischio, la Fifa "monitoriamo gli sviluppi"

Teheran pessimista sulla sua presenza, a rischio Spagna-Argentina a Doha

01 Mar 2026 - 20:16

Venti di guerra sul Mondiale di calcio 2026, il primo organizzato in tre diversi Paesi: Canada, Usa e Messico. L'operazione militare condotta da Stati Uniti e Israele contro l'Iran solleva forti interrogativi sulla partecipazione di quel Paese, che ha in programma due partite della fase a gironi a Los Angeles e una a Seattle.

Secondo fonti non confermate, Mehdi Taj, presidente della Federcalcio iraniana, ha dichiarato alla Tv di stato: "E' improbabile che possiamo guardare con fiducia alla Coppa del Mondo, ma sono i responsabili sportivi a dover decidere in merito". L'Iran dovrebbe affrontare Belgio, Nuova Zelanda ed Egitto nel Gruppo G. Pur senza sbilanciarsi, i vertici della Fifa - martedì scatta il countdown del -100 giorni al via - continuano a sperare che la crisi crescente si attenuerà in tempo per permettere alla nazionale e ai tifosi iraniani di recarsi in sicurezza negli Stati Uniti quest'estate.

"Abbiamo tenuto un incontro - ha dichiarato ieri il segretario generale della Fifa, Mattias Grafstrom, a margine dell'assemblea generale annuale dell'International Football Association Board (Ifab) a Cardiff -. E' ancora troppo presto per commentare nei dettagli, ma monitoreremo attentamente gli sviluppi su tutti i fronti in tutto il mondo - ha aggiunto il dirigente - Abbiamo sorteggiato le finali a Washington, a cui hanno partecipato tutte le squadre, e il nostro obiettivo è che la Coppa del Mondo si svolga in sicurezza, con tutte le squadre partecipanti. Continueremo a comunicare come sempre con i tre governi (ospitanti, ndr), come facciamo sempre in ogni caso. Tutti saranno al sicuro".

Dopo le violenze scoppiate in seguito all'uccisione da parte dell'esercito del narcotrafficante Nemesio Oseguera Cervantes, anche il tema della sicurezza in Messico è sotto i riflettori della Fifa. Intanto, la Federcalcio del Qatar ha sospeso tutte le partite del campionato nazionale, dopo la risposta militare dell'Iran che ha lanciato missili verso Doha.

Il 27 marzo è prevista nella capitale Spagna-Argentina, 'finalissima' tra i campioni d'Europa e i campioni del Mondo, per la quale sono stati già venduti 90mila biglietti, ma secondo i media spagnoli la partita è a forte rischio rinvio. La Federcalcio asiatica ha annunciato il rinvio di tutte le partite della Coppa d'Asia in programma nei prossimi giorni.

mondiale
iran
fifa

