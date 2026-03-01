Per l'Iran Mondiale a rischio, la Fifa "monitoriamo gli sviluppi"

"Abbiamo tenuto un incontro - ha dichiarato ieri il segretario generale della Fifa, Mattias Grafstrom, a margine dell'assemblea generale annuale dell'International Football Association Board (Ifab) a Cardiff -. E' ancora troppo presto per commentare nei dettagli, ma monitoreremo attentamente gli sviluppi su tutti i fronti in tutto il mondo - ha aggiunto il dirigente - Abbiamo sorteggiato le finali a Washington, a cui hanno partecipato tutte le squadre, e il nostro obiettivo è che la Coppa del Mondo si svolga in sicurezza, con tutte le squadre partecipanti. Continueremo a comunicare come sempre con i tre governi (ospitanti, ndr), come facciamo sempre in ogni caso. Tutti saranno al sicuro".