Per David l'ennesima bocciatura, Muharemovic promosso ma con qualche riserva

Al centro della difesa bosniaca, Tarik Muharemovic ha sfruttato al massimo il suo strapotere fisico, sbrigando tantissimo lavoro sporco soprattutto nel gioco aereo. Tutti hanno ancora negli occhi la sua prestazione superlativa nella finale playoff contro l'Italia, ma sicuramente quella sera una discreta mano gliela abbiamo data noi. Dopo un lungo corteggiamento dell'Inter, ora sembra destinato alla Juventus. Ha le doti per giocarci, ma ha anche qualcosa da imparare. Al 32' del primo tempo, ad esempio, ha sbagliato nettamente un disimpegno regalando un'occasione agli avversari, sprecata malamente da Oluwaseyi, il compagno d'attacco un po' pasticcione di David. Però di testa la prende sempre, anche in area avversaria, come al 14' del secondo tempo quando la sua conclusione è andata alta di poco. Se David è stato bocciato, Muharemovic può dirsi promosso, sia pure con qualche piccola riserva. Anche perché sul gol di Larin si è fatto anticipare, non solo per colpa sua. Però si è rifatto alla fine del recupero, murando Larin che poteva segnare il gol della vittoria.