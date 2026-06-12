Mondiale 2026, Canada-Bosnia 1-1: Larin risponde a Lukic

Anche nella ripresa i biancorossi hanno in mano il pallino del gioco (nonostante rischino su un colpo di testa di Muharemovic), con Marsch che prova ad aggrapparsi ai cambi. Promise David entra al posto dell’omonimo Jonathan David, e l’attaccante dell’Union Saint-Gilloise è subito decisivo: al 78’ serve l'assist per il destro dal limite dell’area di Larin, che buca Vasilj e vale il definitivo 1-1. Canada e Bosnia raccolgono quindi un punto nel gruppo B, domani alle 21.00 italiane l’altra sfida della prima giornata tra Qatar e Svizzera.