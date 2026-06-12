Mondiale 2026, Canada-Bosnia 1-1: Larin risponde a Lukic

© Getty Images
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Il Mondiale 2026 del Canada inizia con un pari. I padroni di casa a Toronto non vanno oltre l’1-1 contro la Bosnia nella prima giornata del gruppo B. Jonathan David spreca un’occasione al quarto d’ora, poi al 21’ il vantaggio di Lukic sugli sviluppi di corner. I Canucks spingono forte nella ripresa per il pareggio, che arriva al 78’ con il destro preciso di Larin su assist di Promise David. Un punto per parte nel girone anche di Qatar e Svizzera.
LA PARTITA
Partenza a rilento per il Canada nel Mondiale 2026 casalingo, solo 1-1 in rimonta contro la Bosnia. Il ritmo è alto fin dalle prime battute, con i padroni di casa che al quarto d’ora sprecano un’occasione clamorosa con David: l’attaccante della Juventus conclude debolmente con il sinistro. Passano sei minuti ed ecco che arriva il vantaggio della Bosnia: corner dalla destra, spizzata di Kolasinac e incornata vincente di Jovo Lukic, che fa 1-0. I Canucks spingono subito forte alla ricerca del pareggio, ma il primo tempo si chiude senza ulteriori marcature.
Anche nella ripresa i biancorossi hanno in mano il pallino del gioco (nonostante rischino su un colpo di testa di Muharemovic), con Marsch che prova ad aggrapparsi ai cambi. Promise David entra al posto dell’omonimo Jonathan David, e l’attaccante dell’Union Saint-Gilloise è subito decisivo: al 78’ serve l'assist per il destro dal limite dell’area di Larin, che buca Vasilj e vale il definitivo 1-1. Canada e Bosnia raccolgono quindi un punto nel gruppo B, domani alle 21.00 italiane l’altra sfida della prima giornata tra Qatar e Svizzera.