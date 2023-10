Pellegrino e Beltran, l'Argentina è pronta a farli esordire per 'soffiarli' all'Italia

LE CONVOCAZIONI

Il tecnico dell'Albiceleste ha convocato l'attaccante della Fiorentina e il difensore del Milan che, in caso di esordio, perderebbero la possibilità di vestire la maglia azzurra

© facebook Zero minuti con il Milan, ma esordio in vista con la Nazionale Argentina. E' il caso di Marco Pellegrino che in estate è approdato alla corte di Stefano Pioli per sostituire il partente Matteo Gabbia, destinato al Villarreal. Il difensore nativo di Buenos Aires deve ancora fare il proprio debutto con la maglia rossonera, eppure paradossalmente è stato convocato per la prima volta da Lionel Scaloni che potrebbe gettarlo nella mischia nei match di qualificazione mondiale contro Paraguay e Cile.

Dietro questa mossa dell'allenatore dell'Albiceleste potrebbe esserci una questione di passaporti, considerato che l'ex giocatore del Platense possiede sia la cittadinanza italiana che quella argentina. Osservato da tempo dall'Under 21 di Carmine Nunziata, Pellegrino potrebbe quindi scendere in campo in una delle due sfide in programma il 12 e il 17 ottobre impedendo così agli azzurri di usufruire in futuro delle sue prestazioni. Il tutto sarebbe nato per evitare quanto già successo con Mateo Retegui, lanciato da Roberto Mancini la scorsa stagione e attualmente inserito a pieno titolo nella rosa tricolore.

Scorrendo la lista dei convocati di Scaloni spunta un altro giocatore eleggibile per la Nazionale maggiore: stiamo parlando di Lucas Beltran, attaccante della Fiorentina e in possesso del doppio passaporto. Nonostante sia stato già chiamato altre volte, il calciatore viola non è mai sceso in campo con la squadra sudamericana potendo così subentrare a pieno titolo nelle rotazioni di Luciano Spalletti.

Scorrendo la lista dei 23 vi è anche il centrocampista del Club Athletico Paranaense Bruno Zapelli il quale ha già all'attivo una presenza con l'Under 21 italiana nel match contro la Serbia dello scorso 24 marzo, tuttavia ha ancora la possibilità di scegliere quale maglia vestire per il futuro considerato che, nel caso decidesse di puntare su di lui, la sua carriera si indirizzerebbe verso il Mar de la Plata.

Il nome che fa più parlare di sè in questo periodo è sicuramente quello di Matías Soulé, dimenticato da Scaloni dopo aver giocato tre match con l'Under 16 e due con l'Under 20, ma fra i papabili di Luciano Spalletti. Viste le prestazioni con il Frosinone, il tecnico di Certaldo avrebbe pensato di investire la propria fiducia sul giocatore di proprietà della Juventus e offrirgli una maglia nelle prossime sfide di qualificazione agli Europei 2024.

A chiudere il cerchio degli "indecisi" vi sono infine i fratelli Franco e Valentin Carboni, entrambi in forza al Monza ed entrambi con all'attivo presenze nelle giovanili sia dell'Italia che dell'Argentina. Nel caso del primo va annoverata una presenza con l'Under 18 del Bel Paese nel 2021 e una con l'Under 20 sudamericana l'anno successivo, mentre per il secondo è stato uno dei pilastri dell'Under 17 di Bernardo Corradi prima di scendere in campo per due volte alla corte di Javier Mascherano. Il futuro è ancora incerto, eppure la sfida fra Italia e Argentina per i nuovi talenti del calcio mondiale sembra pronta a infiammarsi.