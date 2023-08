Fiorentina, Beltran è arrivato in Italia: acquisto record per la società viola

Lucas Beltran sta per diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. "El Vikingo" è atterrato a Fiumicino per poi dirigersi verso Firenze per svolgere le visite mediche di rito e, se tutto filerà liscio, essere presente al Franchi per un primo abbraccio dei tifosi e per conoscere i nuovi compagni, impegnati in amichevole contro l'Ofi Creta. La Fiorentina lo ha già "annunciato" sui social proseguendo il proprio trend dell'estate e il classe 2001 si appresta a diventare l'acquisto record per il club: 25,5 milioni di euro.