Milan, ecco Pellegrino: "Mi ispiro a Ramos e Maldini. Posso giocare anche a sinistra"

LA PRESENTAZIONE

Il nuovo difensore rossonero: "Sono qui per crescere e migliorare. Samuel? Mi piacerebbe fare il suo percorso"

Con l'arrivo di Marco Pellegrino il Milan ha messo a segno il nono acquisto nel mercato estivo e chiuso il reparto difensivo. Mancino di piede, l'unico nella rosa rossonera, il difensore classe 2022 è arrivato dal Platense per crescere in Italia: "Il gruppo mi sta aiutando molto in questi primi giorni e ovviamente è una grossa responsabilità essere qui, ma è meraviglioso". Pellegrino potrebbe essere utilizzato anche come terzino: "Mi ispiro a Sergio Ramos e Paolo Maldini, sono un difensore centrale ma ho anche giocato come terzino e anche in una difesa a tre sulla sinistra".

Il suo ormai ex allenatore Martin Palermo, colui che ha fatto debuttare Pellegrino tra i professionisti a inizio anno, lo ha paragonato a Walter Samuel: "Per me le sue parole sono state un onore, così come l'accostamento. Mi piacerebbe molto seguire il suo cammino perché è stato uno dei difensori più forti dell'Argentina, qualche caratteristica in comune ce l'abbiamo è vero. Ringrazierò sempre Palermo, ha avuto fiducia in me e non lo dimenticherò mai".

Davanti a Pellegrino nelle gerarchie c'è un giocatore, Malick Thiaw, che potrebbe mostrargli il percorso da fare nei primi mesi al Milan. Dopo essere stato dietro le quinte a lungo, nella prima parte del 2023 ha guadagnato più spazio e in questa stagione parte titolare: "Vedremo se questo sarà il mio percorso, ora voglio adattarmi alla squadra e sfruttare al massimo il tempo qua per migliorarmi e raggiungere gli obiettivi. Qui al Milan è tutto incredibile, c'è un livello altissimo".