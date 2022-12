Ansia per Pelé, l'ospedale: "Reagisce alle cure, è stabile"

in brasile

Comunicato ufficiale sulle condizioni di O Rei: "Nessun peggioramento nelle ultime 24 ore"

Dopo aver dichiarato nei giorni scorsi che l'ex calciatore 82enne aveva "il pieno delle funzioni vitali", l'ospedale quindi non parla di cure palliative, trattamenti solitamente utilizzati per migliorare il più possibile la vita dei pazienti in fase terminale, come riportato da A Folha ma neppure di come stia andando la chemioterapia per il tumore al colon identificato nel settembre dell'anno scorso.

Un quadro clinico che comunque riflette più da vicino la versione della figlia del grande campione brasiliano 82enne Nely Nascimento, che nei giorni scorsi aveva parlato di una situazione comunque sotto controllo, definendo il ricovero del padre soltanto uno step sanitario programmato.

IL COMUNICATO DELL'OSPEDALE

"Edson Arantes do Nascimento è stato ricoverato all'ospedale Albert Einstein martedì scorso (29) per una rivalutazione della terapia chemioterapica per il tumore al colon identificato nel settembre 2021. È ancora in cura e il suo stato di salute rimane stabile. Ha avuto anche una buona risposta alle cure per l'infezione respiratoria, non mostrando peggioramenti nelle ultime 24 ore".

MBAPPÉ: "PREGO PER IL RE"



TITE: "TANTA SALUTE AL NOSTRO EXTRATERRESTRE"

Il ct del Brasile, Tite, è alle prese con il problema degli infortuni che lo hanno privato di Alex Telles e Gabriel Jesus per tutto il Mondiale, e di Alex Sandro e Neymar per l'ottavo di finale di lunedì contro la Corea del Sud. Ma intanto anche lui, come milioni di brasiliani, vuole dedicare un messaggio a Pelé, come aveva già fatto due giorni fa. "Gli auguro tanta salute, lui è il nostro maggior rappresentante - le parole di Tite - , un extraterrestre fattosi terrestre. I nostri pensieri sono per lui".

KANE: "ISPIRAZIONE PER TUTTI"

Un giocatore e una persona incredibile: un'ispirazione per tutti i calciatori". Alla vigilia degli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar contro il Senegal, il pensiero del capitano dell'Inghilterra, Harry Kane, è per Pelé. "La notizia della sua malattia - ha detto - ci rende molto tristi, gli auguriamo ogni bene". E riferendosi al consiglio "di non credere mai di essere il miglior giocatore del mondo e di continuare a imparare" datogli in un'occasione da Pelé, Kane ha ricordato che è stato "un momento speciale e io provo sempre a seguire a quel consiglio".