Dal Brasile: "Pelè non risponde alla chemio, trasferito nel reparto cure palliative"

Drammatica indiscrezione di "A Folha" sulle condizioni di salute dell'ex campione dopo l'asportazione di un tumore all'intestino

© Getty Images Nuove indiscrezioni dal Brasile sulle condizioni di salute di Pelè. Secondo quanto riporta "A Folha" , l'ex stella verdeoro non starebbe più rispondendo alla chemioterapia cui si è sottoposto dallo scorso settembre dopo essere stato operato per un tumore all'intestino e sarebbe stato trasferito nel reparto di cure palliative dell'ospedale Albert Einstein, dove si trova ricoverato da mercoledì 30 novembre. Particolare che, se confermato, sembrerebbe testimoniare un netto e veloce peggioramento del quadro clinico.

Dopo aver dichiarato nei giorni scorsi che l'ex calciatore 82enne aveva "il pieno delle funzioni vitali", l'ospedale Albert Einstain di San Paolo non ha voluto commentare le nuove indiscrezioni del quotidiano brasiliano, secondo cui le cure a cui è sottoposto Pelè non starebbero ormai dando più esito e le metastasi avrebbero aggredito anche i polmoni e il fegato. Un peggioramento che avrebbe indotto i sanitari a sottoporre l'ex campione soltanto a cure palliative, trattamenti solitamente utilizzati per migliorare il più possibile la vita dei pazienti in fase terminale.

Un quadro clinico in netto contrasto con la versione della figlia del grande campione brasiliano 82enne Nely Nascimento, che nei giorni scorsi ha parlato di una situazione assolutamente sotto controllo, definendo il ricovero del padre soltanto uno step sanitario programmato.