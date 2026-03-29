Paura per Lucescu: nuovo ricovero per un malore in allenamento

Mircea Lucescu, ct della Romania, ha accusato un malore durante la riunione tecnica che ha preceduto l'ultima sessione di allenamento prima della partenza per la Slovacchia. L'allenatore, visto anche sulle panchine di Inter, Brescia e Shakthar, è svenuto davanti ai calciatori. Il suo assistente, Florin Constantinovici, ha prestato i primi soccorsi e chiamato l'ambulanza. I medici hanno stabilizzato Lucescu e lo hanno trasportato in ospedale, dove al momento si trova in condizioni stabili. Secondo quanto riferito dai sanitari, si è trattato di una sincope dovuta a stanchezza e stress, e non di un preinfarto. I medici gli hanno raccomandato di evitare ulteriori fonti di stress e di non partecipare all'amichevole in Slovacchia, che avrebbe dovuto essere la sua ultima partita in panchina. Il ct romeno è sotto osservazione all'ospedale universitario di Bucarest per accertamenti approfonditi e monitoraggio specialistico. L'agenzia di stampa rumena GSP è riuscita a mettersi in contatto telefonicamente con Lucescu che ha dichiarato: "Ora mi sento bene, mi sono ripreso completamente, ma sto ancora facendo dei test, quindi sono ancora in ospedale".