Paura per Lucescu: nuovo ricovero per un malore in allenamento
Ancora problemi di salute per il ct della Romania che aveva lasciato l'ospedale poco prima della sfida contro la Turchia
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Mircea Lucescu, ct della Romania, ha accusato un malore durante la riunione tecnica che ha preceduto l'ultima sessione di allenamento prima della partenza per la Slovacchia. L'allenatore, visto anche sulle panchine di Inter, Brescia e Shakthar, è svenuto davanti ai calciatori. Il suo assistente, Florin Constantinovici, ha prestato i primi soccorsi e chiamato l'ambulanza. I medici hanno stabilizzato Lucescu e lo hanno trasportato in ospedale, dove al momento si trova in condizioni stabili. Secondo quanto riferito dai sanitari, si è trattato di una sincope dovuta a stanchezza e stress, e non di un preinfarto. I medici gli hanno raccomandato di evitare ulteriori fonti di stress e di non partecipare all'amichevole in Slovacchia, che avrebbe dovuto essere la sua ultima partita in panchina. Il ct romeno è sotto osservazione all'ospedale universitario di Bucarest per accertamenti approfonditi e monitoraggio specialistico. L'agenzia di stampa rumena GSP è riuscita a mettersi in contatto telefonicamente con Lucescu che ha dichiarato: "Ora mi sento bene, mi sono ripreso completamente, ma sto ancora facendo dei test, quindi sono ancora in ospedale".
Federcalcio romena: "Condizioni stabili"
Una nota rilasciata dalla FRF ha fatto chiarezza sulla dinamica del malore e sulle condizioni del tecnico: "Federazione calcistica rumena desidera informare il pubblico e i rappresentanti dei media in merito all'incidente medico verificatosi oggi nel ritiro della nazionale rumena. Durante la riunione tecnica che ha preceduto l'ultimo allenamento prima della partenza per la Slovacchia, l'allenatore Mircea Lucescu si è sentito male. I primi soccorsi sono stati immediatamente prestati dai membri dello staff medico della nazionale, che gli hanno fornito il primo soccorso sul posto. In seguito alla chiamata al servizio di emergenza 112, due squadre SMURD si sono recate d'urgenza al centro di allenamento. Il tempestivo intervento del personale medico ha permesso di stabilizzare rapidamente le condizioni del tecnico. Al momento, le condizioni dell'allenatore sono stabili. Tuttavia, secondo i protocolli medici in vigore e per eliminare ogni rischio, Mircea Lucescu è stato trasportato in un ospedale della capitale per accertamenti approfonditi e monitoraggio specialistico. Vi forniremo ulteriori dettagli non appena emergeranno nuove informazioni"
"Non posso andarmene da codardo"
Lucescu, 80 anni e una vita nel calcio, da mesi lotta contro una malattia di cui non ha rivoluto rivelare la natura. Ha lasciato l'ospedale per guidare la sua Romania nel playoff Mondiale, dove mancano da 28 anni, contro la Turchia. Le sue parole prima della partita hanno fatto scalpore: "Quando i medici mi hanno detto che potevo continuare ad allenare, mi sono concentrato su ciò che dovevo fare per il mio Paese. Ho parlato con la federazione e mi hanno detto che non riuscivano a trovare una soluzione. Non sono nella mia forma migliore, quindi mi sarei fatto da parte se ci fosse stata un'altra opzione. Ma insisto: non posso andarmene da codardo. Dobbiamo credere nella nostra possibilità di qualificarci".